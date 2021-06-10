Какой же шикарный теннисный дуэт! Веснина и Карацев объединились перед Олимпиадой

Елена Веснина и Аслан Карацев стали финалистами «Ролан Гаррос» — 2021 в соревновании смешанных дуэтов. Это был первый совместный турнир россиян, и сразу такой успех! Какой же шикарный теннисный дуэт у нас образовался в преддверии Олимпиады!

Аслан Карацев уступил в одиночном разряде «Ролан Гаррос» — 2021 ещё во 2-м круге, Елена Веснина – в третьем раунде. Но россияне не покинули Париж, а объединились и продолжили выступление на турнире в смешанном парном разряде. Веснина является признанным специалистом в парной игре – она выиграла Олимпиаду-2016 вместе с Екатериной Макаровой, с ней же завоевала три «Шлема» и стала первой ракеткой мира. Есть у Елены в активе трофей и за победу в миксте – в 2016 году она победила на Australian Open вместе с бразильцем Бруно Суаресом.

А вот 27-летний Аслан Карацев только сейчас дебютировал на «Большом шлеме» в парном разряде. Хотя опыт отличных выступлений в дуэте у него есть. На Универсиаде-2017 Аслан победил в парном разряде с Ричардом Музаевым, а на Универсиаде-2015 вместе с Вероникой Кудерметовой завоевал бронзу. Кроме того, в этом сезоне Карацев вместе с Андреем Рублёвым первенствовал в Дохе.

Как стало ясно уже после первого матча Весниной и Карацева на «Ролан Гаррос» — 2021, у России образовался шикарный теннисный дуэт. Наши спортсмены прошли трёх соперников и оказались в финале. Лишь в 1/4 финала наша пара довела дело до супертай-брейка, а в остальных случаях всё решали в двух партиях.

В решающем матче россиянам достался в соперники интернациональный дуэт Дезире Кравчик (США)/Джо Солсбери (Великобритания). В отличие от Весниной и Карацева они сыграли лишь два матча до финала, поскольку их оппоненты по полуфиналу снялись с турнира. В финале Елена и Аслан сразу же взялись за дело – добились брейка уже на первой подаче Джо – 2:0, а в концовке партии добились ещё одного брейка – 6:2. Во втором сете соперники нашей пары прибавили, геймы стали упорнее. В итоге россияне не удержали свой гейм на подаче Карацева – 4:5 и потом потеряли сет. Судьба титула решалась на супертай-брейке и там удача отвернулась от россиян – 6:2, 4:6, [5:10].

Несмотря на то, что российский дуэт Елена Веснина/Аслан Карацев уступил в финале «Ролан Гаррос», их выступление можно назвать очень успешным. На первом совместном турнире Елена и Аслан сразу же добились такого высокого результата.

Здесь необходимо напомнить, что Елена Веснина уходила в декретный отпуск и в начале 2021 года вернулась в тур. Причём ездила россиянка по турнирам со своей двухлетней дочкой Лизой. И только перед поездкой в Париж Елена решила оставить дочку дома с родственниками: «Это сводит меня с ума. Я впервые рассталась с Лизой больше чем на один день. Мы общаемся с ней по интернету, но, конечно же, этого недостаточно ни ей, ни мне».

Как же образовался этот чудесный теннисный дуэт? По признанию теннисистов, Карацев сразу же после своего прорыва на Australian Open написал Весниной сообщение и предложил сыграть вместе в Париже. «Я была ужасно удивлена, когда увидела это предложение. Это был февраль, и я практически ещё не играла. Тогда я ответила Аслану: «Погоди немножко, пока только февраль, я ещё не знаю, где сейчас мой уровень игры». В любом случае я знала, что у меня будут варианты, но он был первым, кто предложил мне сыграть вместе. И в итоге я согласилась».