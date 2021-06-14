Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Лондоне
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Лондоне (Великобритания). В стартовом матче пятый сеяный Карацев одержал волевую победу над чилийцем Алехандро Табило, занимающим 171-е место в рейтинге АТР, со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Карацев 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Табило, попавший в основную сетку в качестве лаки лузера, подал 5 эйсов, трижды ошибся на подаче и взял 2 подачи соперника.
За выход в четвертьфинал турнира в Лондоне Карацев сыграет с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который нанёс поражение испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Лондон. 1-й круг
14 июня 2021, понедельник. 20:35 МСК
24
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
171
Алехандро Табило
А. Табило
Лондон. 1-й круг
14 июня 2021, понедельник. 16:25 МСК
41
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
38
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Комментарии
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