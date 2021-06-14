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Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Лондоне

Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Лондоне
Елена Чистова
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Лондоне (Великобритания). В стартовом матче пятый сеяный Карацев одержал волевую победу над чилийцем Алехандро Табило, занимающим 171-е место в рейтинге АТР, со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Карацев 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Табило, попавший в основную сетку в качестве лаки лузера, подал 5 эйсов, трижды ошибся на подаче и взял 2 подачи соперника.

За выход в четвертьфинал турнира в Лондоне Карацев сыграет с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который нанёс поражение испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Лондон. 1-й круг
14 июня 2021, понедельник. 20:35 МСК
Аслан Карацев
24
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 2
         
Алехандро Табило
171
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Лондон. 1-й круг
14 июня 2021, понедельник. 16:25 МСК
Кэмерон Норри
41
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Альберт Рамос-Виньолас
38
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
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