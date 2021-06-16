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Род Лэйвер: Джокович постоянно бросает себе вызовы, он в этом преуспел

Род Лэйвер: Джокович постоянно бросает себе вызовы, он в этом преуспел
Яна Метлёва
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Австралийский теннисист, 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Род Лэйвер рассказал, почему считает серба Новака Джоковича одним из величайших игроков в истории тенниса.

«Многие люди, включая меня, считают, что Роджер Федерер – лучший на данный момент. Но Новак собирается установить огромный рекорд, так что стоит обратить внимание на его карьеру. Вы должны поместить его в компанию к величайшим игрокам. Он должен быть там, наверху!

На самом деле, я очень рад за Новака. Он постоянно бросает себе вызовы. И, надо сказать, он в этом преуспел. Он очень редко неспособен показывать свой лучший теннис. Новак – разноплановый игрок. Плюс он очень силён умственно. Один или два матча с пятью сетами – для него ничего не значат», — приводит слова Лэйвера Tennis World USA.

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