Новак Джокович оформил второй «Карьерный шлем». Такое удавалось лишь двум теннисистам

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл в финальной встрече Открытого чемпионата Франции Стефаноса Циципаса из Греции со счётом 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Сегодняшняя победа позволила ему во второй раз стать чемпионом «Ролан Гаррос». Благодаря этому достижению Джокович оформил уже второй «Карьерный шлем» и встал в один ряд с австралийцами Родом Лэйвером и Роем Эмерсоном, которым удавалось это сделать до него.

Всего для Джоковича это уже 19-я победа на турнирах «Большого шлема». Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер превосходят его в этом показателе лишь на один титул, имея в своём активе по 20 побед.