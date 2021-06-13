Новак Джокович оформил второй «Карьерный шлем». Такое удавалось лишь двум теннисистам
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл в финальной встрече Открытого чемпионата Франции Стефаноса Циципаса из Греции со счётом 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
Сегодняшняя победа позволила ему во второй раз стать чемпионом «Ролан Гаррос». Благодаря этому достижению Джокович оформил уже второй «Карьерный шлем» и встал в один ряд с австралийцами Родом Лэйвером и Роем Эмерсоном, которым удавалось это сделать до него.
Всего для Джоковича это уже 19-я победа на турнирах «Большого шлема». Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер превосходят его в этом показателе лишь на один титул, имея в своём активе по 20 побед.
Теннисисты, собравшие «Карьерный шлем»
Мужчины:
1. Роджер Федерер – 20 (6+1+8+5)
2. Рафаэль Надаль – 19 (1+12+2+4)
3. Новак Джокович – 17 (8+2+5+3)
4. Рой Эмерсон – 12 (6+2+2+2)
5. Род Лэйвер – 11 (3+2+4+2)
6. Андре Агасси – 8 (4+1+1+2)
7. Фред Перри – 8 (1+1+3+3)
8. Дональд Бадж – 6 (1+1+2+2).
Женщины:
1. Маргарет Корт – 24 (11+5+3+5)
2. Серена Уильямс – 23 (7+3+7+6)
3. Штеффи Граф – 22 (4+6+7+5)
4. Крис Эверт – 18 (2+7+3+6)
5. Мартина Навратилова – 18 (3+2+9+4)
6. Билли-Джин Кинг – 12 (1+1+6+4)
7. Морин Коннолли – 9 (1+2+3+3)
8. Дорис Харт – 6 (1+2+1+2)
9. Мария Шарапова – 5 (1+2+1+1)
10. Ширли Фрай – 4 (1+1+1+1).
Мужчины:
1. Роджер Федерер – 20 (6+1+8+5)
2. Рафаэль Надаль – 19 (1+12+2+4)
3. Новак Джокович – 17 (8+2+5+3)
4. Рой Эмерсон – 12 (6+2+2+2)
5. Род Лэйвер – 11 (3+2+4+2)
6. Андре Агасси – 8 (4+1+1+2)
7. Фред Перри – 8 (1+1+3+3)
8. Дональд Бадж – 6 (1+1+2+2).
Женщины:
1. Маргарет Корт – 24 (11+5+3+5)
2. Серена Уильямс – 23 (7+3+7+6)
3. Штеффи Граф – 22 (4+6+7+5)
4. Крис Эверт – 18 (2+7+3+6)
5. Мартина Навратилова – 18 (3+2+9+4)
6. Билли-Джин Кинг – 12 (1+1+6+4)
7. Морин Коннолли – 9 (1+2+3+3)
8. Дорис Харт – 6 (1+2+1+2)
9. Мария Шарапова – 5 (1+2+1+1)
10. Ширли Фрай – 4 (1+1+1+1).
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