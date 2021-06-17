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Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме
Антон Шебика
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, обыграв француженку Кристину Младенович со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минуты.

Анастасия трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 235 238 Потапова поспорит с представительницей Туниса Онс Жабер, посеянной под вторым номером.

В 2019 году победительницей турнира в Бирмингеме стала австралийка Эшли Барти. В прошлом году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса. Нынешний розыгрыш турнира завершится 20 июня.

Бирмингем. 2-й круг
17 июня 2021, четверг. 16:00 МСК
Кристина Младенович
59
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
82
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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