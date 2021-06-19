Андрей Рублёв — о снятии Рафаэля Надаля с Уимблдона: это даст мне преимущество

Российский теннисист Андрей Рублёв дал интервью касательно травяного сезона, а также оценил свои шансы на предстоящем Уимблдоне.

«Я адаптировался к траве, но есть много вещей, которые требуют улучшения. Например, защита на этом покрытии совсем другая, ты не можешь защищаться высокими мячами, как на грунте, поэтому у меня ещё много работы. Моя игра — это агрессивная игра. Это очень помогает тебе на траве, так что я чувствую себя уверенно.

Я бы хотел добиться больших результатов в Париже, но в первом круге я играл с трудным соперником в лице Яна-Леннарда Штруффа. Теперь я стараюсь сосредоточиться на траве, в Галле я в полуфинале и стараюсь сделать всё возможное, чтобы победить в этом турнире.

Конечно, для таких игроков, как я, то, что Рафаэль Надаль не сыграет на Уимблдоне, является большим преимуществом, поскольку теперь я буду иметь более высокий посев. Но есть много других теннисистов, с которыми очень сложно играть на траве. Например, представьте себе Штруффа в первом круге Уимблдона или Ника Кирьоса. На траве так сложно играть с теннисистами, которые хорошо подают», — цитирует Рублёва ATP Tour.