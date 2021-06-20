Сафиуллин, Донской и Кузнецов сыграют в квалификации к Уимблдону

Российские теннисисты Роман Сафиуллин, Евгений Донской и Андрей Кузнецов вошли в число 128 спортсменов, которые примут участие в квалификации к Уимблдону.

Соперником Сафиуллина по первому раунду станет Иво Карлович из Хорватии, Евгений Донской сразится с представителем Португалии Фредерико-Феррейрой Силвой, а Андрей Кузнецов проведёт матч с испанцем Марио Вилелья-Мартинесом.

Квалификационный турнир стартует завтра, 21 июня.

Уимблдон начнётся 28 июня и завершится 11 июля. Участие в основной сетке примут 128 теннисистов. Действующим победителем соревнований является Новак Джокович (Сербия), который в 2019-м году в решающей встрече обыграл Роджера Федерера (Швейцария) со счётом 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12(7:3).