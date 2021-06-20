Светлана Кузнецова: папа, очень тобой горжусь. С Днём отца!

Российская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Светлана Кузнецова поздравила с Днём отца своего папу — советского и российского тренер по велоспорту Александра Кузнецова.
«Папа, я тебя бесконечно люблю и очень тобой горжусь. С Днём отца!» — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».
Фото и видео можно посмотреть на странице Светланы Кузнецовой в «Инстаграме».
Александр Кузнецов в течение трёх десятилетий возглавлял сборные команды СССР, СНГ и России, подготовил множество олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Его ученики в общей сложности выиграли 11 олимпийских медалей (6 золотых, 4 серебряные, 1 бронзовую), привезли более 50 золотых медалей с чемпионатов мира. Среди наиболее известных воспитанников — трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, олимпийские чемпионы Александр Краснов, Виктор Манаков, Дмитрий Нелюбин, Владимир Осокин, Михаил Игнатьев, призёры Олимпийских игр Алексей Марков, Эдуард Грицун, Антон Шантырь.
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