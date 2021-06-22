Пол Аннакон: давление на Джоковича будет возрастать

Бывший швейцарца Роджера Федерера, американский специалист Пол Аннакон, оценил шансы серба Новака Джоковича на завоевание карьерного «Большого шлема» в этом сезоне.
«С каждым трофеем давление на Новака будет возрастать. Впрочем, его основная задача — оставаться готовым физически. Также важна ментальная готовность. Если Джокович выиграет Уимблдон и Олимпиаду, внешнее давление достигнет своего пика», — приводит слова Аннакона Tennis World.
На прошедшем Открытом чемпионате Франции Джокович в финале одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 и стал 19-кратным победителем турниров «Большого шлема». Благодаря этому достижению 34-летний Новак оформил уже второй карьерный «Шлем» и встал в один ряд с австралийцами Родом Лэйвером и Роем Эмерсоном, которым удавалось это сделать до него.
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