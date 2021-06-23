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Ни один из российских теннисистов не сумел выйти в финал квалификации Уимблдона

Ни один из российских теннисистов не сумел выйти в финал квалификации Уимблдона
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Прошли полуфинальные поединки российских теннисистов в квалификации Уимблдона. В них приняли участие Роман Сафиуллин и Андрей Кузнецов.

Сафиуллин не справился с представителем Италии Федерико Гайо. Для победы итальянцу понадобилось 3 сета. Встреча продлилась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 3:6 в пользу Гайо. Кузнецов в двух сетах уступил представителю Австрии Себастьяну Офнеру со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Напомним, 28 июня стартует основной турнир Уимблдона, действующим победителем которого является Джокович. Финальный день соревнований намечен на 11 июля. В основную сетку попало четверо россиян – Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7), Аслан Карацев (21) и Карен Хачанов (26).

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