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Гарбинье Мугуруса: я больше не чувствую, что должна что-то доказывать

Гарбинье Мугуруса: я больше не чувствую, что должна что-то доказывать
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала успешный старт на Уимблдоне. В матче первого круга она обыграла Фиону Ферро из Великобритании, отдав сопернице всего один гейм.

«Я счастлива и хорошо чувствую себя на корте. С первого мяча я пыталась доминировать в матче, и чувствовала, что мне это удается. Думаю, у неё был не лучший день, но я контролировала ход матча.

Я больше не чувствую, что должна что-то доказывать. Я уже выигрывала Уимблдон и рада снова сюда вернуться. Каждый год я думаю о том, как далеко я смогу пройти здесь и сколько матчей я смогу провести на травяном корте. Просто перестала ощущать давление. Я прошла через это и теперь чувствую себя более спокойно", — цитирует Мугурусу Ubitennis.

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