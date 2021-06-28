Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Уимблдона

Испанская теннисистка, чемпионка Уимблдона-2017 Гарбинье Мугуруса вышла во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Франции Фиону Ферро.
Для победы Мугурусе потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу испанки. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.
Мугуруса выполнила один эйс, совершила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Ферро ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала свой единственный в матче брейк-пойнт.
Во втором круге турнира Мугуруса сразится с победительницей встречи между россиянкой Светланой Кузнецовой и Лесли Керкхове из Нидерландов.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
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