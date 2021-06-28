Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Уимблдона

Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Испанская теннисистка, чемпионка Уимблдона-2017 Гарбинье Мугуруса вышла во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Франции Фиону Ферро.

Для победы Мугурусе потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу испанки. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

Мугуруса выполнила один эйс, совершила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Ферро ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала свой единственный в матче брейк-пойнт.

Во втором круге турнира Мугуруса сразится с победительницей встречи между россиянкой Светланой Кузнецовой и Лесли Керкхове из Нидерландов.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 17:50 МСК
Фиона Ферро
51
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1  
6 		6  
         
Гарбинье Мугуруса
12
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021