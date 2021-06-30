Анастасия Павлюченкова уверенно вышла во второй круг Уимблдона
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уверенно переиграла Ану Богдан из Румынии в первом круге Уимблдона со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила 58 минут. За всю игру Павлюченкова сумела выполнить 5 эйсов, сделать 2 двойные ошибки и реализовать 4 брейк-пойнта из 9. На счету Богдан ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге россиянка встретится с победителем пары Кристина Плишкова (Чехия) — Астра Ширма (Австралия).
Также сегодня свои первые матчи в одиночном женском разряде Уимблдона проведут российские теннисистки Виталия Дьяченко и Дарья Касаткина. Их соперницами станут Эмма Радукану (Великобритания) и Патрисия-Мария Циг (Румыния) соответственно.
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