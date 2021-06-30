Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова уверенно вышла во второй круг Уимблдона

Анастасия Павлюченкова уверенно вышла во второй круг Уимблдона
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уверенно переиграла Ану Богдан из Румынии в первом круге Уимблдона со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 58 минут. За всю игру Павлюченкова сумела выполнить 5 эйсов, сделать 2 двойные ошибки и реализовать 4 брейк-пойнта из 9. На счету Богдан ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге россиянка встретится с победителем пары Кристина Плишкова (Чехия) — Астра Ширма (Австралия).

Также сегодня свои первые матчи в одиночном женском разряде Уимблдона проведут российские теннисистки Виталия Дьяченко и Дарья Касаткина. Их соперницами станут Эмма Радукану (Великобритания) и Патрисия-Мария Циг (Румыния) соответственно.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2021, среда. 13:10 МСК
Ана Богдан
92
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
19
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021