Анна Чакветадзе: Анастасия Павлюченкова может далеко пройти на Уимблдоне
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Бывшая теннисистка, экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала уверенную победу россиянки Анастасии Павлюченковой над Аной Богдан из Румынии в первом круге Уимблдона со счётом 6:2, 6:2.
«Думаю, что Настя может далеко пройти на этом турнире. Хотя у неё в карьере больше поражений, чем побед на траве. С учётом результата на «Ролан Гаррос» можно ждать от неё очередного прорыва. Она подошла в замечательной форме к Уимблдону, игра есть, уверенность тоже, самочувствие хорошее. У Павлюченковой есть всё для достойного результата», — приводят слова Чакветадзе «Известия».
В данный момент Павлюченкова борется за выход в третий круг с Кристиной Плишковой из Чехии. Первый сет остался за россиянкой — 6:3.
Новость по темеАнастасия Павлюченкова уверенно вышла во второй круг Уимблдона
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