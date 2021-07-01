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Анна Чакветадзе: Анастасия Павлюченкова может далеко пройти на Уимблдоне

Анна Чакветадзе: Анастасия Павлюченкова может далеко пройти на Уимблдоне
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Бывшая теннисистка, экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала уверенную победу россиянки Анастасии Павлюченковой над Аной Богдан из Румынии в первом круге Уимблдона со счётом 6:2, 6:2.

«Думаю, что Настя может далеко пройти на этом турнире. Хотя у неё в карьере больше поражений, чем побед на траве. С учётом результата на «Ролан Гаррос» можно ждать от неё очередного прорыва. Она подошла в замечательной форме к Уимблдону, игра есть, уверенность тоже, самочувствие хорошее. У Павлюченковой есть всё для достойного результата», — приводят слова Чакветадзе «Известия».

В данный момент Павлюченкова борется за выход в третий круг с Кристиной Плишковой из Чехии. Первый сет остался за россиянкой — 6:3.

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