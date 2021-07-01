Анна Чакветадзе: учитывая нестабильность Медведева на траве, всё возможно

Бывшая теннисистка, экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала победу россиянина второй ракетки мира Даниила Медведева в первом круге Уимблдона. В стартовом матче россиянин (2) в четырёх сетах обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3).

«Хотелось бы видеть Даниила в финале, но давайте не будем забегать вперёд. Всё возможно, учитывая его нестабильность на траве. Сейчас его главная задача — пройти второй круг», — приводят слова Чакветадзе «Известия».

В следующем раунде Уимблдона Медведев сыграет с Карлосом Алкарасом Гарфией из Испании.



Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.