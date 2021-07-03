Бублик не сумел пробиться в 1/8 Уимблдона, в трёх сетах проиграв Хуркачу
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Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться в 1/8 финала Уимблдона.
В матче третьего круга Бублик в трёх сетах проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу (14) со счётом 3:6, 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 28 минут. Бублик 10 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Хуркача — 7 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем раунде победитель «Мастерса» в Майами (США) Хуркач сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия), который состоится сегодня, 3 июля.
Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович. Будущий триумфатор турнира получит £ 1,7 млн призовых.
Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 13:10 МСК
18
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
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38
Александр Бублик
А. Бублик
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