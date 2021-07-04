Эмма Радукану: играть на Центральном корте Уимблдона — это вершина тенниса

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану поделилась эмоциями от игры на Центральном корте Уимблдона.

«Играть на Центральном корте Уимблдона — это то, о чем ты мечтаешь, не многие получают такую возможность, поэтому я просто подумала перед матчем третьего круга: „Вау! Это такая возможность, так что я просто выйду и получу удовольствие“.

Я подумала: «Если ты не можешь наслаждаться главным кортом Уимблдона при домашней публике, то чем же ты собираешься наслаждаться? Это вершина тенниса. Когда я впервые услышала рёв толпы, я поняла, что она так сильно болеет за меня. Я питалась этой энергией и очень рада снова играть перед такой публикой. Жду с нетерпением игры против Айлы Томлянович.

Я так благодарна за эту уайлд-кард. Честно говоря, я просто хотела извлечь из нее максимум пользы и показать, что я её заслужила. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я думаю, почему бы и нет? Кто-то должен быть пройти во вторую неделю, почему бы не я? Я просто хочу остаться здесь как можно дольше, мне так здорово", — приводит слова Радукану Tennis Head.