Эмма Радукану: играть на Центральном корте Уимблдона — это вершина тенниса

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану поделилась эмоциями от игры на Центральном корте Уимблдона.
«Играть на Центральном корте Уимблдона — это то, о чем ты мечтаешь, не многие получают такую возможность, поэтому я просто подумала перед матчем третьего круга: „Вау! Это такая возможность, так что я просто выйду и получу удовольствие“.
Я подумала: «Если ты не можешь наслаждаться главным кортом Уимблдона при домашней публике, то чем же ты собираешься наслаждаться? Это вершина тенниса. Когда я впервые услышала рёв толпы, я поняла, что она так сильно болеет за меня. Я питалась этой энергией и очень рада снова играть перед такой публикой. Жду с нетерпением игры против Айлы Томлянович.
Я так благодарна за эту уайлд-кард. Честно говоря, я просто хотела извлечь из нее максимум пользы и показать, что я её заслужила. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я думаю, почему бы и нет? Кто-то должен быть пройти во вторую неделю, почему бы не я? Я просто хочу остаться здесь как можно дольше, мне так здорово", — приводит слова Радукану Tennis Head.
- 4 июля 2021
-
21:51
-
21:32
-
21:00
-
20:04
-
19:50
-
18:56
-
18:48
-
18:10
-
17:43
-
17:19
-
17:01
-
16:21
-
16:04
-
15:17
-
14:49
-
14:19
-
13:31
-
12:29
-
11:28
-
11:24
-
11:03
-
10:49
-
10:19
-
09:43
-
09:26
-
01:03
-
00:20
-
00:08
- 3 июля 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:20
-
23:05
-
22:50
-
22:32
-
21:26