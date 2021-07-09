Наоми Осака: Майкл Фелпс сказал, что я, возможно, спасла чью-то жизнь

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака написала статью для издания Time, в которой попыталась объяснить свои действия на прошедшем «Ролан Гаррос».

«Можете мне не верить, но от природы я интроверт и избегаю лишнего внимания к себе. Но при этом я всегда стараюсь отстаивать те взгляды, которые считаю верными, даже несмотря на то, что это вызывает у меня больше беспокойства, чем обычно. Мне не хочется быть лицом, которое отстаивало бы психологическое здоровье спортсменов, потому что для меня это в новинку и пока у меня нет ответов на все вопросы. Я очень надеюсь на то, что люди смогут понять, что не быть в норме — это нормально, и нормально об этом говорить. Существуют люди, которые могут помочь в этом, всегда есть свет в конце туннеля. Майкл Фелпс сказал мне, что, высказавшись, я, возможно, спасла чью-то жизнь. Если это так, то оно того стоило», — написала Осака в Time.

Осака снялась с «Ролан Гаррос» — 2021. До старта турнира она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. На следующий день Осака объявила о своём снятии с турнира. Также Осака приняла решение не играть на Уимблдоне, объяснив его желанием «провести время с друзьями и семьёй».