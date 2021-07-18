Каспер Рууд не проиграл ни одного сета на турнире в Бостаде и выиграл третий турнир ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл Федерико Корию из Аргентины в финальной игре турнира в Бостаде со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. На счету Рууда 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 успешных брейк-пойнтов из 8. Кориа не сделал ни одной подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

Благодаря этой победе норвежец завоевал третий титул в карьере в одиночном разряде под эгидой ATP. Ранее 22-летний теннисист праздновал триумф на турнирах в Буэнос-Айресе в 2020-м и в Женеве в 2021-м.

Недавно Рууд объявил, что намеревается пропустить Олимпиаду в Токио.

Всего участие в турнире приняло 28 спортсменов. Игры проходили на грунте, а призовой фонд составил € 419 470.