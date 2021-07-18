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Каспер Рууд не проиграл ни одного сета на турнире в Бостаде и выиграл третий турнир ATP

Каспер Рууд не проиграл ни одного сета на турнире в Бостаде и выиграл третий турнир ATP
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Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл Федерико Корию из Аргентины в финальной игре турнира в Бостаде со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. На счету Рууда 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 успешных брейк-пойнтов из 8. Кориа не сделал ни одной подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

Благодаря этой победе норвежец завоевал третий титул в карьере в одиночном разряде под эгидой ATP. Ранее 22-летний теннисист праздновал триумф на турнирах в Буэнос-Айресе в 2020-м и в Женеве в 2021-м.

Недавно Рууд объявил, что намеревается пропустить Олимпиаду в Токио.

Всего участие в турнире приняло 28 спортсменов. Игры проходили на грунте, а призовой фонд составил € 419 470.

Бостад. Финал
18 июля 2021, воскресенье. 15:10 МСК
Каспер Рууд
16
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Федерико Кория
77
Аргентина
Федерико Кория
Ф. Кория
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