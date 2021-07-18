Маттео Берреттини пропустит Олимпиаду в Токио
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини не примет участие в Олимпиаде в Токио из-за повреждения мышц. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Адам Эдикотт.
Напомним, ранее от участия в Олимпиаде-2020 отказались испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим, норвежец Каспер Рууд и канадец Денис Шаповалов.
В этом году на Олимпийских играх не сможет поучаствовать рекордное число теннисистов из топ-20.
11 июля Маттео Берреттини впервые в своей карьере вышел в финал турнира «Большого шлема», где уступил сербу Новаку Джоковичу. После этого в обновлённой версии чемпионской гонки ATP итальянец поднялся на третью строчку.
Маттео Берретини также является победителем семи турниров ATP.
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