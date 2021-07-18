Кевин Андерсон выиграл в финале турнира в Ньюпорте

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон в финале турнира в Ньюпорте обыграл американского спортсмена Дженсона Бруксби со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.
За всю игру Андерсон 16 раз подал навылет, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Его соперник из США за всё противостояние исполнил 6 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.
Турнир в Ньюпорте относится к категории ATP 250, проходит в США. Призовой фонд турнира составляет $ 466 870. Игры проходят на кортах с травяным покрытием.
Кевин Андерсон — финалист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Кевин выходил в финал Открытого чемпионата США в 2017 году и Уимблдонского турнира в 2018 году. Победитель восьми турниров ATP, из которых семь — в одиночном разряде.
В полуфинале Андерсон обыграл казахстанского спортсмена Александра Бублика.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
- 18 июля 2021
-
23:59
-
22:47
-
21:03
-
20:30
-
20:01
-
19:28
-
19:19
-
17:56
-
17:36
-
17:08
-
16:57
-
16:52
-
16:45
-
16:36
-
16:32
-
16:19
-
16:06
-
15:58
-
15:33
-
14:05
-
14:04
-
13:33
-
13:02
-
12:05
-
11:04
-
10:43
-
09:59
-
09:45
-
09:24
- 17 июля 2021
-
23:15
-
23:06
-
22:25
-
21:21
-
21:14
-
20:51