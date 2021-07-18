Кевин Андерсон выиграл в финале турнира в Ньюпорте

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон в финале турнира в Ньюпорте обыграл американского спортсмена Дженсона Бруксби со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.

За всю игру Андерсон 16 раз подал навылет, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Его соперник из США за всё противостояние исполнил 6 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

Турнир в Ньюпорте относится к категории ATP 250, проходит в США. Призовой фонд турнира составляет $ 466 870. Игры проходят на кортах с травяным покрытием.



Кевин Андерсон — финалист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Кевин выходил в финал Открытого чемпионата США в 2017 году и Уимблдонского турнира в 2018 году. Победитель восьми турниров ATP, из которых семь — в одиночном разряде.

В полуфинале Андерсон обыграл казахстанского спортсмена Александра Бублика.