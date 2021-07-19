Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова завершила борьбу в одиночном разряде на турнире в Палермо

Людмила Самсонова завершила борьбу в одиночном разряде на турнире в Палермо
Комментарии

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). В матче первого круга она проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь.

Для победы Циньвэнь потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу китаянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Самсонова выполнила пять эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала один из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Циньвэнь четыре раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и использовала четыре из семи брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Циньвэнь сразится с Жаклин Адиной Кристиан из Румынии, победившей итальянку Нурию Бранкаччио.

Палермо. 1-й круг
19 июля 2021, понедельник. 22:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
171
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Людмила Самсонова
54
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021