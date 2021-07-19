Людмила Самсонова завершила борьбу в одиночном разряде на турнире в Палермо

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). В матче первого круга она проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь.



Для победы Циньвэнь потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу китаянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.



Самсонова выполнила пять эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала один из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Циньвэнь четыре раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и использовала четыре из семи брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал турнира Циньвэнь сразится с Жаклин Адиной Кристиан из Румынии, победившей итальянку Нурию Бранкаччио.