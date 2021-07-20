Евгений Донской с победы стартовал на турнире в Мексике

Российский теннисист Евгений Донской вышел во второй круг турнира в Мексике. В стартовом матче турнира россиянин одолел представителя китайского Тайбэя Джейсона Джунга со счётом 6:1, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 20 минут. За это время россиянин совершил 2 двойные ошибки, совершил 10 подач навылет и реализовал 4 из 10 брейк-пойнта. На счету Джунга 2 двойные ошибки, 1 эйс и 1 из 3 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Донской сыграет с американцем Джоном Иснером.

Турнир в Мексике проходит с 19 по 25 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $598,5 тыс. Действующим победителем турнира является аргентинец Диего Шварцман, который в финале 2019 года обыграл немца Тейлора Фритца. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.