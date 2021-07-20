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Марина Мельникова за 3 часа 8 минут проиграла в первом круге турнира в Гдыне

Марина Мельникова за 3 часа 8 минут проиграла в первом круге турнира в Гдыне
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Российская теннисистка Марина Мельникова, попавшая в основную сетку турнира в Гдыне (Польша) в статусе лаки-лузера, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она проиграла представительнице США Варваре Лепченко со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 8 минуты.

Мельникова, занимающая 187-ю строчку рейтинга WTA, ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету Лепченко, являющейся 154-й ракеткой мира, 4 эйса, ни одной двойной ошибки 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Лепченко поспорит с победительницей матча Анастасия Захарова (Россия, LL) — Екатерина Горгодзе (Грузия, Q). Турнир в Гдыне завершится 25 июля.

Гдыня. 1-й круг
20 июля 2021, вторник. 12:10 МСК
Марина Мельникова
187
Россия
Марина Мельникова
М. Мельникова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 3
4 		7 7 6
         
Варвара Лепченко
154
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
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