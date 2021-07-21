Даяна Ястремская: у меня только хорошие впечатления от Олимпиады

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о своих впечатлениях от Игр в Токио.

«Питание хорошее и разнообразное. В моём номере есть две кровати, два шкафчика, балкон, всё необходимое. Ванная комната, правда, маленькая, для девушки это проблема, что всё не разложишь. Но ничего страшного, зато есть большой стол в комнате. Есть свои плюсы, свои минусы. Не знаю, для кого как, но у меня только хорошие впечатления. Во-первых, для меня это впервые, во-вторых, я всегда мечтала участвовать в Олимпийских играх. Возможно, здесь не самый высокий уровень комфорта, но, несмотря ни на что, Олимпиада проходит, а это главное. Я очень рада, что я здесь!» — цитирует Ястремскую «Большой теннис Украины».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.