Донской уступил американцу Иснеру во втором круге турнира ATP-250 в Мексике
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В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул. Грэндстэнд» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории ATP-250 между 31-летним россиянином Евгением Донским (157-е место в рейтинге ATP) и 36-летним представителем США Джоном Иснером (39-е место в рейтинге ATP). Встреча завершилась победой американца в трёх сетах — 7:5, 3:6, 7:6. Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.
В этой встрече Иснер совершил 25 подач навылет, в то время как у Донского их лишь 8. По количеству двойных ошибок впереди американец — 6:5, а по реализованным брейк-пойнтам равенство — 1 из 3 у Донского и 1 из 4 у Иснера.
В четвертьфинале Иснеру будет противостоять 148-я ракетка рейтинга ATP представитель Австрии Алекс Болт.
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