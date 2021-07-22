Донской уступил американцу Иснеру во втором круге турнира ATP-250 в Мексике

В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул. Грэндстэнд» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории ATP-250 между 31-летним россиянином Евгением Донским (157-е место в рейтинге ATP) и 36-летним представителем США Джоном Иснером (39-е место в рейтинге ATP). Встреча завершилась победой американца в трёх сетах — 7:5, 3:6, 7:6. Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.



В этой встрече Иснер совершил 25 подач навылет, в то время как у Донского их лишь 8. По количеству двойных ошибок впереди американец — 6:5, а по реализованным брейк-пойнтам равенство — 1 из 3 у Донского и 1 из 4 у Иснера.



В четвертьфинале Иснеру будет противостоять 148-я ракетка рейтинга ATP представитель Австрии Алекс Болт.