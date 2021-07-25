Пабло Карреньо-Буста: с Надалем у Испании всегда больше шансов на Олимпиаде

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста прокомментировал отсутствие своего соотечественника Рафаэля Надаля в составе олимпийской сборной на Играх в Токио.
«С Рафаэлем Надалем всегда больше шансов на медали, но его нет. Мы должны забыть об этом и сосредоточиться на каждом из наших матчей.
В любом случае, у нас отличная команда, у нас есть игроки, которые могут быть на высоте, так что поддерживайте тех, кто участвует на Олимпиаде", — приводит слова Кареньо-Бусты World Tennis USA.
Напомним, Рафаэль Надаль отказался от участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио. Помимо него, в Японию не поехал целый ряд теннисистов, среди которых: Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Денис Шаповалов (Канада), Маттео Берреттини (Италия), Давид Гоффен (Бельгия), Каспер Рууд (Норвегия), Стэн Вавринка (Швейцария).
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