18-летний Алькарас Гарфия выиграл первый в карьере титул ATP
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Испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия обыграл в решающем матче турнира в Умаге француза Ришара Гаске со счётом 6:2, 6:2. Эта победа позволила 18-летнему испанцу впервые в карьере завоевать титул ATP.
Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. Испанец за всю игру не выполнил ни одного эйса и совершил 2 двойные ошибки, реализовав при этом 4 брейк-пойнта из 8. Гаске однажды подал навылет и допустил 5 двойных ошибок. Брейк-пойнтов у француза не было.
На пути к первому титулу в карьере испанец, помимо Гаске, обыграл Люку Пуя (Франция), Андрея Мартина (Словакия), Филипа Краиновича (Сербия) и Альберта Рамоса-Виньоласа (Испания).
Матчи проходили на грунтовом покрытии, а общий призовой фонд турнира составил € 419 470.
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