Карен Хачанов вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Джеймса Дакворта во втором круге олимпийского турнира в Токио со счётом 7:5, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Россиянин четырежды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник сделал 5 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4.
За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом. Ещё один россиянин Даниил Медведев в третьем круге сыграет с Фабио Фоньини из Италии.
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Финальный матч одиночного мужского разряда назначен на 1 августа. Действующим победителем соревнований является Энди Маррей (Великобритания).
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