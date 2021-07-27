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Карен Хачанов вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио

Карен Хачанов вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио
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Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Джеймса Дакворта во втором круге олимпийского турнира в Токио со счётом 7:5, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Россиянин четырежды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник сделал 5 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4.

За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом. Ещё один россиянин Даниил Медведев в третьем круге сыграет с Фабио Фоньини из Италии.

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Финальный матч одиночного мужского разряда назначен на 1 августа. Действующим победителем соревнований является Энди Маррей (Великобритания).

Олимпиада (м). 2-й круг
27 июля 2021, вторник. 09:30 МСК
Джеймс Дакворт
77
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Комментарии
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