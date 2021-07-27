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Илья Ивашко вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио

Илья Ивашко вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио
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Белорусский теннисист Илья Ивашко обыграл Михаила Кукушкина во втором круге олимпийского турнира в Токио со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. На счету Ильи Ивашко 11 эйсов и 4 двойные ошибки при 4 реализованных брейк-пойнтах из 8. Михаил Кукушкин выполнил 5 эйсов, 5 раз совершил двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.

За выход в четвертьфинал белорус сыграет с победителем пары Маркос Гирон (США) — Кей Нисикори (Япония).

В соревнованиях продолжают своё участие два россиянина: Даниил Медведев в третьем круге сыграет с Фабио Фоньини из Италии, а Карен Хачанов встретится с представителем Аргентины Диего Шварцманом.

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Олимпиада (м). 2-й круг
27 июля 2021, вторник. 10:10 МСК
Илья Ивашко
66
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		3 3
         
Михаил Кукушкин
127
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
Комментарии
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