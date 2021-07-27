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Евгений Донской уступил Тейлору Фритцу в первом круге турнира ATP-250 в Атланте

Евгений Донской уступил Тейлору Фритцу в первом круге турнира ATP-250 в Атланте
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Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-250, который проходит в Атланте (США).

В стартовом матче Донской в двух сетах проиграл пятому сеяному американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 6 минут. Донской 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1 заработанного. На счету Фритца – 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В следующем раунде Фритц встретится с соотечественником Стивом Джонсоном.

Призовой фонд турнира в Атланте составил более $ 555 тыс. Его финал состоится 1 августа. Действующим победителем является представитель Австралии Алекс де Минор.

Атланта. 1-й круг
27 июля 2021, вторник. 20:45 МСК
Тейлор Фритц
42
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Евгений Донской
154
Россия
Евгений Донской
Е. Донской
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