Стали известны финалисты турнира ATP-250 в Кицбюэле

Норвежский теннисист Каспер Рууд, посеянный на турнире ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) под первым номером, вышел в финал, обыграв представителя Франции Артура Риндеркнеша со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Лидер посева дважды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

В поединке за титул Рууд поспорит с испанцем Педро Мартинесом-Портеро, который победил немца Даниэля Альтмайера со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Финал состоится завтра, 31 июля.

В 2020 году победителем этих соревнований стал серб Миомир Кецманович. В финальном матче он обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 6:4, 6:4.