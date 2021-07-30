Стали известны финалисты турнира ATP-250 в Кицбюэле
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Норвежский теннисист Каспер Рууд, посеянный на турнире ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) под первым номером, вышел в финал, обыграв представителя Франции Артура Риндеркнеша со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Лидер посева дважды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.
В поединке за титул Рууд поспорит с испанцем Педро Мартинесом-Портеро, который победил немца Даниэля Альтмайера со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Финал состоится завтра, 31 июля.
В 2020 году победителем этих соревнований стал серб Миомир Кецманович. В финальном матче он обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 6:4, 6:4.
Кицбюэль. 1/2 финала
30 июля 2021, пятница. 17:10 МСК
14
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
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Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
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