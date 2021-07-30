Каспер Рууд рвётся к третьему титулу подряд. Норвежец не проигрывал с Уимблдона

Каспер Рууд в последний раз проигрывал месяц назад на Уимблдоне. Затем норвежский поезд, который без тормозов мчится вперёд, на полной скорости проехал остановки «Бостад» и «Гштаад». Сейчас Каспер уже притормаживает, но по инерции всё ещё идёт дальше. В Кицбюэле, не показывая своего лучшего тенниса, он уже дошёл до полуфинала. Возьмёт ли Рууд третий титул подряд?

Открытый чемпионат Австрии по теннису проводится с 1894 года. Первый розыгрыш состоялся в Праге. Соревнование неоднократно переезжало из города в город и останавливалось в Зальцбурге, Вене и Пёрчахе, но в итоге обрело свой дом в Кицбюэле. Это небольшой курортный городок, который помимо теннисного турнира известен склоном Ханенкамм, где проводится этап Кубка мира по лыжам, а также фестивалем старинных автомобилей «Кицбюэлер Альпенралли». Самым титулованным теннисистом в истории чемпионата является Гильермо Вилас, который побеждал четыре раза. Российский игрок становился сильнейшим только раз, да и то в парном разряде: в 1994 году Андрей Ольховский и южноафриканец Дэвис Адамс не дали Серхио Касалю и Эмилию Санчесу выиграть этот турнир в пятый и шестой раз соответственно.

В этом году россиян в основной сетке не оказалось. Первый номер посева получил норвежец Каспер Рууд, который явно нацелился завоевать третий титул подряд. После побед в Бостаде и Гштааде он намерен победить и в Кицбюэле, хотя сейчас норвежец «доезжает на стёртых покрышках». В первом матче он с трудом одолел лаки-лузера Марио Вилелью-Мартнеса (7:5, 5:7, 6:4), а в четвертьфинале одержал тяжелейшую волевую победу над Микаэлем Имером – 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. Швед дважды подавал на матч и имел матчбол, но норвежец его отыграл, а в третьем сете его перевес уже не вызывал сомнений.

Далее Каспер сыграет с французом Артуром Риндеркнешом. Артур в пятый раз вышел в четвертьфинал турнира ATP и в третий раз в июле. С пятой попытки ему наконец удалось преодолеть четвертьфинальный барьер. Филип Краинович приехал в Австрию не в лучшей форме: он сыграл три сета с лаки-лузером Карлосом Табернером (6:3, 2:6, 6:4), а с Риндеркнешом боролся только в первом сете – 4:6, 1:6. Достаточно необычный эпизод произошёл в конце матча: после удара серба спустившийся на корт судья зафиксировал, что мяч попал в линию. Однако, судя по всему, сам Филип считал, что ошибся, даже несмотря на решение арбитра. В итоге судье пришлось произнести весьма странную фразу: «Мистер Краинович отдаёт очко мистеру Риндеркнешу». В тот момент француз заработал тройной матчбол и через несколько минут отпраздновал победу.

Четвертьфинал дался Артуру легко, а вот за круг до того он лишь на решающем тай-брейке одолел 18-летнего датчанина Хольгера Витуса Нёскова Руне – 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). До того Руне уверенно разобрался со Стефано Травальей – 6:3, 6:4. Из этого матча выделим красивый удар итальянца в прыжке слева кроссом: он нашёл потрясающий угол и очень косо пробил в боковую линию.

Ещё одним участником полуфинала стал испанец Пабло Мартинес-Портеро. Главную победу на данный момент он одержал во втором круге, когда обыграл второго сеяного Роберто Баутисту-Агута – 4:6, 7:6 (7:5), 7:5. А до того Педро тоже в серьёзной борьбе одолел Люка Пуя – 6:3, 6:7 (4:7), 6:4. В начале второго сета Мартинес-Портеро успел к укороченному, укоротил сам, а затем красиво обманул соперника и пробил в ту точку, в которой Пуй не ожидал увидеть мяч.

В полуфинале Мартинес-Портеро сыграет с Даниэлем Альтмайером, а вторую пару составят Рууд и Риндеркнеш.