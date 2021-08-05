Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль за 3 часа 4 минуты одолел Джека Сока на турнире в Вашингтоне

Рафаэль Надаль за 3 часа 4 минуты одолел Джека Сока на турнире в Вашингтоне
Комментарии

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на соревнованиях в Вашингтоне (США) под первым номером, с трудом вышел в третий круг. Во втором раунде он одолел американца Джека Сока, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 3 часа 4 минуты.

Рафаэль 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 046 340 Надаль поспорит с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, получившим 14-й номер посева. Турнир в Вашингтоне завершится 8 августа.

Вашингтон (м). 2-й круг
05 августа 2021, четверг. 02:20 МСК
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
2 		6 6 1
         
Джек Сок
192
США
Джек Сок
Д. Сок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021