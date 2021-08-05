Рафаэль Надаль за 3 часа 4 минуты одолел Джека Сока на турнире в Вашингтоне

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на соревнованиях в Вашингтоне (США) под первым номером, с трудом вышел в третий круг. Во втором раунде он одолел американца Джека Сока, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 3 часа 4 минуты.

Рафаэль 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 046 340 Надаль поспорит с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, получившим 14-й номер посева. Турнир в Вашингтоне завершится 8 августа.