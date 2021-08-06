Четверым теннисистам ОИ-2020 присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

Приказом министра спорта России Олега Матыцина четверым чемпионам и призерам Олимпийских игр в Токио присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» (ЗМС).
Звание получили чемпионы Олимпиады-2020 в миксте Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова, серебряные призёры – Карен Хачанов (одиночный разряд) и Аслан Карацев (микст).
Напомним, серебряный призер Игр-2020 в миксте и чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина уже является ЗМС. Звание было присвоено ей в 2008 году после двух побед со сборной России на Кубке федераций.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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