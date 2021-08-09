Касаткина проиграла Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице США Даниэль Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе со счётом 3:6, 7:6 (12:10), 1:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Россиянка совершила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнта. Американка сделала 12 эйсов, реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов и допустила 6 двойных ошибок.
Турнир в Сан-Хосе проходил со 2 по 8 августа. Общий призовой фонд турнира составлял $565 530. Победителем турнира в 2019 году была китаянка Чжэн Сансай, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Касаткина — победительница пяти турниров WTA, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.
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