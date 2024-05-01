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Андрей Рублёв назвал свою самую памятную победу над игроком из топ-10

Андрей Рублёв назвал свою самую памятную победу над игроком из топ-10
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какая победа над игроком топ-10 мирового рейтинга стала для него самой памятной.

«По-моему, самые памятные – над Роджером [Федерером] и Рафой [Надалем]. Наверное, над Роджером на «Мастерсе» в Цинциннати в 2019 году. Она была одной из первых. Я приехал на турнир как запасной – забыл на него заявиться. Пошёл записываться в квалификацию, но мне сказали, что шансов попасть не будет. Но я в итоге попал одним из последних. У меня была одна ракетка, я с ней прошёл квалификацию – она была наполовину сломана. Но потом я обыграл Вавринку и Роджера и вышел в четвертьфинал из квалификации. Просто сказка», — сказал Рублёв в интервью на корте после победы над Карлосом Алькарасом в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

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