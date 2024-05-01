Янник Синнер снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Причиной такого решения называется травма правого бедра.
За выход в полуфинал турнира в Мадриде Синнер, посеянный под первым номером, должен был сразиться с 35-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Из-за отказа Янника от поединка Феликс автоматически вышел в полуфинальную стадию соревнований.
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Отметим, что по ходу выступления в Мадриде Синнеру удалось обыграть соотечественника Лоренцо Сонего и двух россиян — Павла Котова и Карена Хачанова (16). Янник указывал на проблемы с бедром ещё после матча с Котовым.
Потенциально по сетке именно Синнер должен был стать соперником Даниила Медведева (3) в полуфинале Мадрида. Однако Даниилу ещё нужно обыграть чеха Иржи Легечку в четвертьфинале.
- 1 мая 2024
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