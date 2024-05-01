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Видеообзор тяжёлой победы Рыбакиной над Путинцевой в четвертьфинале Мадрида

Видеообзор тяжёлой победы Рыбакиной над Путинцевой в четвертьфинале Мадрида
Аудио-версия:
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В четвертьфинале Рыбакина (4) счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5 обыграла соотечественницу Юлию Путинцеву. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 50 минут. Интересно, что в решающем сете Рыбакина проигрывала со счётом 2:5.

Для Рыбакиной это 16-я подряд победа на грунте. За последние 10 лет более продолжительную серию побед на грунте имели лишь две теннисистки – 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс и четырёхкратная победительница мэйджоров, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 13:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 5
4 		7 7 7
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Рыбакина – Путинцева.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

В полуфинальном поединке Мадрида Рыбакина встретится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь).

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