17-летняя Мирра Андреева уступила Арине Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде
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43-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче 1/4 финала Андреева со счётом 1:6, 4:6 уступила двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко (2).
Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 21:05 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Встреча Андреевой с Соболенко продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в финал Мадрида Соболенко сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, четвёртой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной (4).
Комментарии
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