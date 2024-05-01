Рублёв победил испанцев во всех 13 матчах, проведённых с ними на грунте, включая Надаля

Сегодня, 1 мая, российский теннисист Андрей Рублёв (восьмой в рейтинге ATP) одержал победу над третьей ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом (4:6, 6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В матчах с испанскими теннисистами на грунтовых кортах уровня ATP он одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения.

Все матчи Андрея Рублёва с испанскими теннисистами на грунте:

20.04.2015. Барселона, 1/32 финала. Рублёв — Фернандо Вердаско — 7:6 (7:4), 6:3.

27.07.2019. Гамбург, полуфинал. Рублёв — Пабло Карреньо-Буста — 4:6, 7:5, 6:1.

25.09.2020. Гамбург, четвертьфинал. Рублёв — Роберто Баутиста-Агут — 6:2, 7:5.

01.10.2020. Открытый чемпионат Франции, 1/32 финала. Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина — 7:5, 6:1, 3:6, 6:1.

15.04.2021. Монте-Карло, 1/8 финала. Рублёв — Роберто Баутиста-Агут — 7:6 (7:2), 5:7, 6:3.

16.04.2021. Монте-Карло, 1/4 финала. Рублёв — Рафаэль Надаль — 6:2, 4:6, 6:2.

22.04.2021. Барселона, 1/8 финала. Рублёв — Альберт Рамос-Виньолас — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

13.05.2021. Рим, 1/8 финала. Рублёв — Роберто Баутиста-Агут — 6:4, 6:4.

11.04.2023. Монте-Карло, 1/16 финала. Рублёв — Хауме Мунар — 4:6, 6:2, 6:2.

15.05.2023. Рим, 1/16 финала. Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина — 7:6 (10:8), 6:3.

26.07.2023. Гамбург, 1/16 финала. Рублёв — Бернабе Сапата Миральес — 5:7, 6:1, 7:6 (9:7).

28.04.2024. Мадрид, 1/16 финала. Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина — 7:6 (12:10), 6:4.

01.05.2024. Мадрид, 1/4 финала. Рублёв — Карлос Алькарас — 4:6, 6:3, 6:2.