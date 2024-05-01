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Андрей Рублёв рассказал о переломном моменте в матче с Алькарасом

Андрей Рублёв рассказал о переломном моменте в матче с Алькарасом
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою победу, испанцем Карлосом Алькарасом (третий в рейтинге ATP) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Россиянин победил со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«В первом сете у меня не шла игра с задней линии. Были простые ошибки с первого удара. На брейк-пойнте так и получилось. Простой мяч правым кроссом и моя ошибка. После этого я как-то смог сам себя успокоить, поймать свою игру, ритм, который показывал на турнире. Одним из важных моментов был брейк во втором сете, который я смог отыграть. Много было ключевых моментов. Как только я делал брейк, у него сразу было по несколько брейк-пойнтов, которые я смог отыграть», — сказал Рублёв в эфире YouTube-канала «Больше!».

Соперником Рублёва в полуфинале Мадрида станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 12) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 21), который состоится сегодня и начнётся приблизительно в 22.35 мск.

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