Мирра Андреева — Арина Соболенко: белоруска уверенно выиграла 1-й сет 1/4 финала Мадрида
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Завершился первый сет матча 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой (43-я ракетка мира) с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (2) в четвертьфинальном раунде грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Партия продлилась 32 минуты и завершилась со счётом 6:1 в пользу более опытной Соболенко. В её рамках Арине удалось реализовать два заработанных брейк-пойнта.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде.
Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 21:05 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Счёт личных встреч теннисисток в официальных матчах — 1-0 в пользу Соболенко. Она победила в прошлом году на этом же турнире, только в 1/8 финала со счётом 6:3, 6:1.
Комментарии
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