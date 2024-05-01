Мирра Андреева — Арина Соболенко: белоруска уверенно выиграла 1-й сет 1/4 финала Мадрида

Завершился первый сет матча 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой (43-я ракетка мира) с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (2) в четвертьфинальном раунде грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Партия продлилась 32 минуты и завершилась со счётом 6:1 в пользу более опытной Соболенко. В её рамках Арине удалось реализовать два заработанных брейк-пойнта.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде.

Счёт личных встреч теннисисток в официальных матчах — 1-0 в пользу Соболенко. Она победила в прошлом году на этом же турнире, только в 1/8 финала со счётом 6:3, 6:1.