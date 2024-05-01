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Мирра Андреева — Арина Соболенко: белоруска уверенно выиграла 1-й сет 1/4 финала Мадрида

Мирра Андреева — Арина Соболенко: белоруска уверенно выиграла 1-й сет 1/4 финала Мадрида
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Завершился первый сет матча 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой (43-я ракетка мира) с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (2) в четвертьфинальном раунде грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Партия продлилась 32 минуты и завершилась со счётом 6:1 в пользу более опытной Соболенко. В её рамках Арине удалось реализовать два заработанных брейк-пойнта.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 21:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Счёт личных встреч теннисисток в официальных матчах — 1-0 в пользу Соболенко. Она победила в прошлом году на этом же турнире, только в 1/8 финала со счётом 6:3, 6:1.

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