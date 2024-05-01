Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Какой нереальный теннис он показал!» Кузнецова оценила победу Рублёва над Алькарасом

«Какой нереальный теннис он показал!» Кузнецова оценила победу Рублёва над Алькарасом
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала победу Андрея Рублёва (восьмой в рейтинге ATP) над испанцем Карлосом Алькарасом (третий номер в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Какой же молодец Андрей! Какой нереальный теннис показал, такого от него не видела! Как и говорила, жизнь — зебра, и после тёмного приходит светлое! Главное никогда не опускать руки», — написала Кузнецова в своём аккаунте в телеграм-канале.

Соперником Рублёва в полуфинале турнира в Мадриде станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 12) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).

Отметим, что Андрей Рублёв в матче с Алькарасом прервал серию из шести поражений от игроков топ-5 рейтинга ATP.

Турнирная сетка
Материалы по теме
Ольховский высказался о победе Рублёва над Алькарасом в четвертьфинале турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android