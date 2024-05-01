«Какой нереальный теннис он показал!» Кузнецова оценила победу Рублёва над Алькарасом

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала победу Андрея Рублёва (восьмой в рейтинге ATP) над испанцем Карлосом Алькарасом (третий номер в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«Какой же молодец Андрей! Какой нереальный теннис показал, такого от него не видела! Как и говорила, жизнь — зебра, и после тёмного приходит светлое! Главное никогда не опускать руки», — написала Кузнецова в своём аккаунте в телеграм-канале.

Соперником Рублёва в полуфинале турнира в Мадриде станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 12) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).

Отметим, что Андрей Рублёв в матче с Алькарасом прервал серию из шести поражений от игроков топ-5 рейтинга ATP.