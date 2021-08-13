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Циципас вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто, обыграв Рууда

Циципас вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто, обыграв Рууда
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада). В четвертьфинальном матче третий сеяный Циципас обыграл шестую ракетку турнира представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Циципас восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 и 7 брейк-пойнтов. Рууд подал два эйса, один раз ошибся на подаче и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.

За выход в финал Циципас сыграет с победителем четвертьфинального матча между десятым сеяным испанцем Роберто Баутиста-Агутом и американцем Райлли Опелкой.

Напомним, Рууд в 2021 году стал победителем четырёх турниров категории ATP-250: в Кицбюэле, Гштааде, Бостаде и Женеве.

Торонто. 1/4 финала
13 августа 2021, пятница. 19:10 МСК
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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