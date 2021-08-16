Хачанов сыграет с Андерсоном на старте турнира в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов узнал своего соперника в первом круге турнира в Цинциннати. На старте турнира россиянин встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который прошёл через квалификацию.

Возглавил посев российский теннисист Даниил Медведев, он начнёт турнир со второго круга, где сыграет с победителем матча Брэндон Накашима – Маккензи Макдональд (оба – из США).

Помимо Медведева и Хачанова в основную сетку Цинциннати попали ещё два россиянина – Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Четвёртый сеяный Рублёв во втором круге сразится с победителем матча Аслан Карацев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия).

Турнир в Цинциннати продлится до 22 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3 млн.