Рублёв и Хачанов с победы стартовали на турнире в Цинциннати в парном разряде
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Российский дуэт Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в 1/8 финала турнира в Цинциннати в парном разряде. Россияне на стадии 1/16 финала обыграли итальянско-аргентинскую пару Симоне Болелли — Максимо Гонсалес со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 11:9.
Продолжительность встречи составила 1 час 42 минут. За это время Хачанов и Рублёв сделали 4 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 7 брейк-пойнта. На счету Болелли и Гонсалеса 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
В следующем круге Хачанов и Рублёв сыграют с испанско-аргентинским дуэтом Марсель Гранольерс — Орасио Себальос.
Победителями прошлого розыгрыша турнира стали Пабло Карреньо-Буста (Испания) и Алекс Де Минаур (Австралия).
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