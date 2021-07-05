Хачанов огорчил американца в день рождения. Карен — впервые в 1/4 финала Уимблдона!

Карен Хачанов впервые в карьере пробился в 1/4 финала Уимблдона! Наш теннисист в 4-м круге огорчил американца Себастьяна Корду, который в понедельник отмечал 21-й день рождения.

Всем известно, что Уимблдон трепетно чтит столетние традиции. Но постепенно, под влиянием времени, и он вынужден от многих привычных ритуалов отказываться. Вот и в следующем году «падёт» ещё один «бастион». Будет отменён многими любимый выходной день посреди турнира – Middle Sunday. А значит, в розыгрыше-2021 в последний раз проводится «Безумный понедельник» — Manic Monday — день, когда одновременно проходят всем матчи 4-го круга одиночного разряда – как у мужчин, так и у женщин. Для российских любителей тенниса главными в этот «Безумный понедельник» были поединки с участием россиян – Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова и Людмилы Самсоновой.

Людмила первой в этот день закончила свой матч среди наших теннисистов. К сожалению, справиться с экс первой ракеткой мира Каролиной Плишковой ей не удалось. Самсонова уступила в двух сетах – 2:6, 3:6 за 1 час 16 минут, но оставила очень приятное впечатление. Не каждая дебютантка и обладательница уайлд-кард может так далеко пройти по сетке Уимблдона.

Что касается наших мужчин, то здесь важно отметить, что сразу три из них впервые пробились во 2-ю неделю мужской одиночной сетки самого престижного турнира на траве. Ранее россияне втроём по разу играли в 1/8 финала на US Open – 2006, «Ролан Гаррос» – 2007 и Australian Open – 2021. И вот теперь пришла очередь Уимблдона.

Три россиянина в 4-м круге ТБШ:



1. US Open – 2006: Давыденко, Южный, Сафин

2. «Ролан Гаррос» – 2007: Давыденко, Южный, Андреев

3. Australian Open – 2021: Медведев, Рублёв, Карацев

4. 1. US Open – 2006: Давыденко, Южный, Сафин2. «Ролан Гаррос» – 2007: Давыденко, Южный, Андреев3. Australian Open – 2021: Медведев, Рублёв, Карацев4. Уимблдон – 2021: Медведев, Рублёв, Хачанов

Первым из россиян на корт в «Безумный понедельник» вышел Карен Хачанов. Россиянин уже 2-й раз в карьере после 2018 года сумел пробиться во вторую неделю Уимблдона. В этот раз по дороге в 4-й круг Карен отдал соперникам только самый первый сет – американцу Маккензи Макдональду в стартовом круге. А затем Хачанов выиграл 9 партий подряд – по три у Макдональда, белоруса Егора Герасимова и у ещё одного представителя США Фрэнсиса Тиафо. Любопытно, что Тиафо – это тот самый теннисист, который выбил в первом круге одного из фаворитов Уимблдона – финалиста «Ролан Гаррос» Стефаноса Циципаса. «Я бы не сказал, что это был лёгкий матч. В каждом поединке есть какие-то трудности, какие-то геймы и мячи, где что-то может не получаться, – сказал Хачанов в интервью Eurosport после матча. – Но моя главная задача – больше фокусироваться на своей подаче и приёме. В принципе, так и было: на моей подаче получилось так, что у соперника за матч не было ни одного брейк-пойнта, а свои брейк-пойнты я взял. То есть очень ровно отыграл со своей стороны. Главное – психологически не было провалов, когда вёл в счёте или когда подавал на сет или матч. Понятное дело, нервы были, но я справился с ними, и поэтому очень рад, что всё так сложилось».

Соперником россиянина в 4-м круге оказался ещё один представитель США – Себастьян Корда. Это сын известного чешского теннисиста Петра Корды, который был в своё время чемпионом Australian Open (1998), а на «Ролан Гаррос» доходил до финала (1992). Мама Себастьяна – Регина Райхртова – тоже была известной теннисисткой (входила в топ-30 рейтинга WTA). Две сестры Себастьяна занимаются гольфом. Причём Нелли Корда сейчас является первым номером в LPGA-туре. Год назад Себастьян Корда не входил даже в топ-200, а сейчас он уже в топ-50. Стремительный прогресс юного американского теннисиста произошёл во многом благодаря семейству Агасси – Граф. Корда-младший провёл некоторое время в Лас-Вегасе, где занимался с легендарными теннисистами, а сейчас, по словам игрока, он ежедневно общается с Андре – обсуждает с ним прошедшие матчи и будущих соперников. Любопытно, что в день матча с Хачановым Корде исполнился 21 год.

Хачанов начал матч с Кордой не очень удачно. Сразу же у россиянина начались проблемы на своей подаче. Если 2-й гейм он удержал, то в 4-м позволил сопернику сделать брейк – 1:3. И затем, как наш теннисист ни старался, он не мог даже добраться до брейк-пойнтов. В итоге всего за 30 минут Себастьян сумел оформить победу в первой партии – 6:3. Второй сет прошёл в напряжённой борьбе. Теннисисты чётко контролировали свои подачи. Казалось, тай-брейк неминуем. Но в 10-м гейме у Карена появились первые брейк-пойнты за матч, и он своим шансом воспользовался – 6:4. Вдохновлённый своим успехом россиянин в начале 3-й партии снова сумел взять чужую подачу – 3:1, а свою он контролировал чётко и не позволил сопернику ни разу добраться до брейк-пойнтов – 6:3.

На старте 4-го сета теннисисты обменялись брейками, но затем быстро успокоились и продолжили уверенно брать свои подачи. На этот раз тай-брейка снова не получилось. Американцу удалось взять в концовке чужую подачу и перевести матч в 5-ю партию – 5:7. В решающем отрезке поединка Корда дважды выходил вперёд с брейком – 2:0 и 3:1, но россиянин с упорством отыгрывался, далеко не отпуская соперника. А когда Карен сам взял чужую подачу, то уже американец сумел сделать обратный брейк – 4:4. Тут надо отметить, что в решающей партии Уимблдона тай-брейк предусмотрен только при счёте 12:12, а до этого момента теннисисты играют до разницы в два гейма. Удивительно, но Хачанов и Корда продолжили прекрасно играть на чужой подаче, при этом совершать ошибки на своей. Карен трижды подавал на матч, до этого делая брейк, при 5:4, 6:5, 7:6. Был у россиянина даже матчбол, но все свои шансы он упустил. Впрочем, с четвёртой попытки Хачанов всё же успешно подал на матч – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8.

Так россиянин в пяти сетах победил Себастьяна Корду в его день рождения и первым из наших теннисистов попал в восьмёрку лучших на самом известном турнире «Большого шлема». В общей сложности в 5-м решающем сете соперники сделали 13 брейков! В карьере Карена это был уже 12-й по счёту матч из пяти сетов, причём уже 4-й на Уимблдоне.

Все пятисетовые матчи Карена Хачанова (12) – 6 побед / 6 поражений:

КД — 2017. Троицки – 4:6, 7:6, 3:6, 6:1, 6:7.

– 2017. Кузнецов – 7:6, 2:6, 6:3, 1:6, 6:2.

РГ – 2018. А.Зверев – 6:4, 6:7, 6:2, 3:6, 3:6.

– 2018. Багдатис – 6:3, 6:4, 3:6, 6:7, 7:5.

– 2018. Тиафо – 4:6, 4:6, 7:6, 6:2, 6:1.

USO-2019. Поспишил – 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6.

АО-2020. М.Имер – 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6.

АО-2020. Кирьос – 2:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:7.

USO-2020. Синнер – 3:6, 6:7, 6:2, 6:0, 7:6.

USO-2020. де Минор — 4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6.

РГ – 2021. Нисикори – 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6.

– 2021. Корда – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. КД — 2017. Троицки – 4:6, 7:6, 3:6, 6:1, 6:7. Уимблдон – 2017. Кузнецов – 7:6, 2:6, 6:3, 1:6, 6:2.РГ – 2018. А.Зверев – 6:4, 6:7, 6:2, 3:6, 3:6. Уимблдон – 2018. Багдатис – 6:3, 6:4, 3:6, 6:7, 7:5. Уимблдон – 2018. Тиафо – 4:6, 4:6, 7:6, 6:2, 6:1.USO-2019. Поспишил – 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6.АО-2020. М.Имер – 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6.АО-2020. Кирьос – 2:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:7.USO-2020. Синнер – 3:6, 6:7, 6:2, 6:0, 7:6.USO-2020. де Минор — 4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6.РГ – 2021. Нисикори – 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6. Уимблдон – 2021. Корда – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8.

Теперь в среду в рамках 1/4 финала Карен Хачанов сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.