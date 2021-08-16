Четвёртый «Мастерс» Медведева! Даниил в Торонто разобрался с самым высоким теннисистом

Россиянин Даниил Медведев разобрался в финале турнира в Торонто с самым высоким теннисистом ATP-тура Райлли Опелкой из США и завоевал свой четвёртый трофей на «Мастерсах». Отличное начало серии на американском харде!

«Мастерс» в Торонто – первый крупный турнир на американском харде после Олимпиады в Токио. Из фаворитов по разным причинам не приняли участие Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев. А вот россияне приехали в Канаду в полном составе. Уже во втором круге зачехлил ракетку Аслан Карацев, уступивший товарищу по сборной Карену Хачанову. В 3-м круге Хачанов проиграл Стефаносу Циципасу из Греции, а Андрей Рублёв – американцу Джону Иснеру. До решающих стадий из наших теннисистов дошёл только 1-й номер посева Даниил Медведев.

После непростой победы во 2-м круге над Александром Бубликом из Казахстана россиянин легко справился с Джеймсом Даквортом из Австралии, а потом Даниила ждала в четвертьфинале тяжёлая битва с поляком Хубертом Хуркачем. Отдав по всем статьям первый сет – 2:6, россиянин две следующие партии вытащил на тай-брейках и даже сказал у сетки сопернику, что тот играл лучше. А вот в полуфинале с американцем Джоном Иснером, которого называют одним из главных «подаванов» тура, борьбы не получилось. Медведев разгромил его за 56 минут – 6:2, 6:2.

Соперником Даниила по финалу стал ещё один американский «подаван» Райлли Опелка. Это самый высокий теннисист ATP-тура (рост – 211 см). При этом за последнее время гигант заметно прибавил в игре на задней линии. В полуфинале он остановил одного из лучших теннисистов сезона – грека Стефаноса Циципаса, ни разу не отдав ему свою подачу. Медведев высоко оценил успех Опелки: «Райлли – это тот игрок, который способен создавать проблемы кому угодно – что мы и увидели в полуфинале. Стефанос был в очень хорошей форме на этом турнире, но не смог победить, не смог взять его подачу. По-моему, у него даже шансов было не очень много – может быть, один брейк-пойнт за три сета. Я всю неделю наблюдал за Райлли, он показывает классный теннис – даже на задней линии. Выполняет много хотшотов, я бы сказал. Бэкхенды по линии и так далее. Так что я в ожидании сложного матча».

Стоит напомнить, что Опелка и Медведев играли 4 раза и счёт личных встреч у них был 3-1. Даниил победил в Вашингтоне-2017, Майами-2019 и на «Ролан Гаррос» — 2021. А вот в Санкт-Петербурге-2020 сильнее был американец. Ожидания Медведева оправдались. Первые три гейма теннисисты чётко брали свои подачи. Потом у Даниила случился сбой на своей подаче. Он допустил две двойные и соперник получил тройной брейк-пойнт. Однако россиянин вытащил этот гейм, а затем тут же сумел сделать брейк – 3:2. И этого небольшого преимущества Даниилу хватило, чтобы выиграть стартовую партию – 6:4 за 39 минут.

Во втором сете Даниил сразу же начал подбираться к подаче соперника. В первом гейме он не смог реализовать брейк-пойнт, но в следующий раз поймал Опелку на ошибках и снова сделал брейк – 2:1. Американец не сдался. Стал действовать агрессивнее, играть разнообразнее, порой ставя Медведева в тупик. В 6-м гейме Райлли даже получил брейк-пойнт. Но Даниил не позволил сопернику его реализовать – 4:2. После этого борьба продолжалась в каждом гейме на подаче Опелки, и под конец россиянин смог сделать ещё один брейк – 6:4, 6:3 за 1,5 часа.

Вот так Даниил Медведев в финале в Торонто справился с убойной подачей американского гиганта Райлли Опелки и завоевал свой четвёртый титул на «Мастерсах». По этому показателю россиянин сравнялся с немцем Александром Зверевым. Больше трофеев на турнирах этой категории среди действующих теннисистов только у Big-4 –Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Роджера Федерера и Энди Маррея.

Все действующие теннисисты — победители турниров серии ATP Masters 1000 (19 игроков):

1-2. Джокович и Надаль – по 36 титулов

3. Федерер – 28

4. Маррей – 14

5-6. Зверев и Медведев – по 4

7. Цонга – 2

8-19. Робредо, Вавринка, Чилич, Димитров, Сок, дель Потро, Иснер, Хачанов, Тим, Фоньини, Хуркач, Циципас – по 1. 1-2. Джокович и Надаль – по 36 титулов3. Федерер – 284. Маррей – 145-6. Зверев и Медведев – по 47. Цонга – 28-19. Робредо, Вавринка, Чилич, Димитров, Сок, дель Потро, Иснер, Хачанов, Тим, Фоньини, Хуркач, Циципас – по 1.

Среди всех российских теннисистов больше титулов, чем Медведев, завоевал на «Мастерсах» только Марат Сафин (5) – Париж (3 раза), Торонто и Мадрид. У Медведева тоже есть победы и в Париже, и в Торонто, а также он выигрывал в Цинциннати и Шанхае.

Российские теннисисты в финалах турниров серии ATP Masters 1000 (7 игроков):

1. Марат Сафин – 8 финалов (5 титулов + 3 поражения в финале)

2.

3. Андрей Чесноков – 5 (2+3)

4. Евгений Кафельников – 5 (0+5)

5. Николай Давыденко – 3 (3+0)

6. Карен Хачанов – 1 (1+0)

7. Андрей Рублёв – 1 (0+1). 1. Марат Сафин – 8 финалов (5 титулов + 3 поражения в финале)2. Даниил Медведев – 5 (4+1)3. Андрей Чесноков – 5 (2+3)4. Евгений Кафельников – 5 (0+5)5. Николай Давыденко – 3 (3+0)6. Карен Хачанов – 1 (1+0)7. Андрей Рублёв – 1 (0+1).

За победу в Торонто-2021 Даниил Медведев получит $ 370 290 призовых и 1000 очков, из которых ему в рейтинг добавится 700, поскольку 300 у него были «заморожены» за канадский «Мастерс» — 2019. Но напомним, что уже со следующего турнира – «Мастерса» в Цинциннати – рейтинговая система постепенно будет возвращаться в докоронавирусное состояние. Заработанные теннисистами очки на турнирах в 2019 и 2020 годах будут полностью сгорать. А Медведеву как раз нужно будет защитить 1000 очков за победу в Цинциннати-2019.