Ястремская обыграла американку Макнелли и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся матч первого круга турнира категории WTA 1000, в котором встретились представительница Украины Даяна Ястремская (50-е место рейтинга) и американка Кэти Макнелли. Встреча завершилась победой Ястремской в двух сетах – 7:6, 7:6. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.
На счету 21-летней Ястремской две подачи навылет, пять двойных ошибок и три из семи (43%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – три эйса, пять двойных ошибок и три из четырёх (75%) реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира Ястремская встретится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (9-е место рейтинга).
Напомним, что турнир в Цинциннати пройдёт с 16 по 22 августа. Его призовой фонд составляет $ 2,1 млн.
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