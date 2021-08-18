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Ястремская обыграла американку Макнелли и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Ястремская обыграла американку Макнелли и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
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В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся матч первого круга турнира категории WTA 1000, в котором встретились представительница Украины Даяна Ястремская (50-е место рейтинга) и американка Кэти Макнелли. Встреча завершилась победой Ястремской в двух сетах – 7:6, 7:6. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.

На счету 21-летней Ястремской две подачи навылет, пять двойных ошибок и три из семи (43%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – три эйса, пять двойных ошибок и три из четырёх (75%) реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Ястремская встретится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (9-е место рейтинга).

Напомним, что турнир в Цинциннати пройдёт с 16 по 22 августа. Его призовой фонд составляет $ 2,1 млн.

Цинциннати (ж). 1-й круг
18 августа 2021, среда. 05:10 МСК
Кэти Макнелли
136
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 1  
7 7 		7 7  
         
Даяна Ястремская
50
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
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